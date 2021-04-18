2021/04/18 | 23:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "حزب الله إرهابي"، و"يسقط بشار"، شعارات بدأت تظهر على جدران مباني مدينة السويداء الغاضبة من سياسات النظام السوري وحزب الله، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("حزب الله إرهابي"، و"يسقط بشار".. شعارات على الجدران في السويداء السورية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("حزب الله إرهابي"، و"يسقط بشار".. شعارات على الجدران في السويداء السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).