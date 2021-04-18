2021/04/18 | 23:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجهت صالح محمد العراقي، التابعة لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الأحد، عتاباً إلى المرشحين للانتخابات، مشيرة إلى أن الصراع على الدنيا يجلب غضب الله وبلائه.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقالت صفحة صالح محمد العراقي، وتابعها "ناس" (18 نيسان 2021): "قوم جمعهم حبّ الوطن..



بل وجمعهم حبّ الله ورسوله وأهل بيته..



وحبّ آل الصدر، فوا أسفي..



أنّ منهم من يدخل الحزن على قلب قائده ولا يعير لمصالح البلد أي أهمية".

وأضاف، "أنهم يتصارعون من أجل (الترشيح) ويسقّط بعضهم بعضاً..



نعم إنهم قوم إذا رُشِحوا رضوا وإن أبعِدوا سخِطوا وا أسفاه عليكم..إن من يفعل ذلك إنما يريد مصلحته لا مصلحة دينه ومذهبه وعقيدته ووطنه".

وتابع، "طبعاً لا يعني أن من رُشِحوا هم مثال أعلى ..



ولا يوجد من هو أفضل منهم ..



فالترشيح ليس تزكية وعدمه ليس تجريحاً أو قدْحاً على الاطلاق لكن هذا ما جادت به جهود مضنية من اخوتكم..



فحاولوا إعانتهم وإعانة المرشحين على الكمال والتكامل ولا تتفرقوا فتفشلوا، فصراعكم على الدنيا يبعدكم عن مرضاة الله تعالى ويجلب البلاء.. وانتهاء الترشيح ليس نهاية المطاف..



فأمامنا طريق طويل فاثبتوا ولا تكونوا كسعفة في مهب الريح فأبواب خدمة العراق واسعة فانتظروا إني معكم من المنتظرين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صفحة الصدر توجه عتاباً بشأن الترشيح للانتخابات: وا أسفاه عليكم!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صفحة الصدر توجه عتاباً بشأن الترشيح للانتخابات: وا أسفاه عليكم!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).