قوة امنية تداهم موقع “تكسي المميز” في مطار بغداد

2021/04/18 | 23:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مصدر امني، الاحد، بان قوة امنية داهمت موقع “تكسي المميز” في مطار بغداد الدولي.وقال المصدر، ان “قوة امنية داهمت مطار بغداد الدولي وبالتحديد الموقع التابع لتكسي المميز على خلفية شبهات فساد تتعلق بهدر المال العام “.واضاف، ان “هذه العملية جاءت اثر تصريحات وزير النقل العراقي ناصر بندر الشبلي الذي تحدث عن […]

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