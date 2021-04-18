بعد تعرضها لمحاولة اغتيال.. الطائي تكشف لـNRT تفاصيل الحادث

2021/04/18 | 23:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت مرشحة كتلة الخنجر في ديالى نجاة الطائي، الاحد، تفاصيل محاولة اغتيالها في منطقة المفرق قرب بعقوبة.

وقالت الطائي في تصريح لـNRT اليوم، (18 نيسان 2021)، ان "مجموعة من حمايات احد المرشحين في منطقة المفرق قرب بعقوبة حاولوا بالاسلحة الخفيفة عرقلة سير عجلتها في اشارة الى التنافس الانتخابي في ديالى الذي بداء مبكرا في بعض المناطق".

وفي وقت سابق من اليوم الاحد أفاد مصدر أمني في ديالى، بتعرض المرشحة للانتخابات المقبلة نجاة الطائي لمحاولة اغتيال عند منطقة المفرق في مدينة بعقوبة، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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