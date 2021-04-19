ديالى.. صبي يقتل صديقه في ظروف غامضة

2021/04/19 | 00:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 10 دقیقة

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أفاد مصدر محلي في ديالى، الاحد، بان صبيا يبلغ من العمر نحو 13 عام اقدم على قتل صديقه بسلاح رشاش تحت ظروف غامضة في ناحية المنصورية شمال شرقي بعقوبة.

وقال المصدر لـNRT عربية (18 نيسان 2021) "ان الصبي اقدم على قتل صديقه في احد المنازل وسط ناحية المنصورية شمال شرقي بعقوبة وان الحادث وقع تحت ظروف غامضة ولاتوجد اي نزاعات او ثأرات بين الصبيين ".

وأضاف المصدر ان "قوات الامن اعتقلت الجاني وفتحت تحقيقا لكشف اسباب وملابسات الحادث التي لازالت غامضة".

يذكر ان محافظة ديالى تشهد تصاعدا بالحوادث الجنائية لاسباب نفسية او معيشية او تأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي السلبية.

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