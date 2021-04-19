2021/04/19 | 00:13 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | صالح محمد العراقي: بعض المرشحين لا يعير لمصالح العراق أي أهمية

صالح محمد العراقي: بعض المرشحين يريد مصلحته لا مصلحة دينه ومذهبه وعقيدته ووطنه

صالح محمد العراقي: الترشيح ليس تزكية وعدمه ليس تجريحا او قدحا على الإطلاق

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