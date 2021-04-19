بعد عقود من الحرب والرهانات الخاسرة / الشعب الأفغاني وحيدا في مواجهة المجهول - رشيد غويلب

2021/04/19 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب التصريح الذي أدلى به الأربعاء الفائت الرئيس الافغاني أشرف غني بشأن المكالمة الهاتفية مع الرئيس الأمريكي بايدن، يعكس واقع الحال ولا يشي بالكثير.



أعلن غني أنه ناقش انسحاب القوات الأمريكية من بلاده، وانه يحترم قرار الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو.



وان القوات المسلحة الأفغانية قادرة أيضًا على حماية البلاد بمفردها.



وكان بايدن قد أعلن قبل ذلك بوقت قصير، تأجيل انسحاب القوات الأمريكية إلى 11 أيلول ......





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