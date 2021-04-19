المؤتمر الوطني الشعبي للقدس... ورؤية فيصل الحسيني؟ - نهاد ابو غوش

2021/04/19 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش بقلم: نهاد أبوغوشفي ضيافة الرئيس محمود عباس ومشاركته المباشرة إلى مشاركة هيئات ومنظمات عربية وإسلامية، عقد المؤتمر الوطني الشعبي للقدس، بعد جهود مثابرة بذلتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر الذي شارك فيه المئات من شخصيات القدس وممثلي القوى السياسية والمؤسسات الأهلية، والجهات الرسمية والكفاءات الذين تزخر بهم المدينة المقدسة.ولعل أبرز ما طمح إليه المنظمون والمشاركون هو الانتهاء بشكل توافقي إلى ......





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