الإسلام السياسي إرهابي بطبيعته، في ذكرى اغتيال الرفيقين شابورعبد القادر وقابيل عادل - مؤيد احمد

2021/04/19 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مؤيد_احمد الإسلام السياسي إرهابي بطبيعته،في ذكرى اغتيال الرفيقين شابورعبد القادر وقابيل عادلمؤيد احمد يمر اليوم ثلاثة وعشرين عاما على اغتيال الرفيقين شابور عبد القادر وقابيل عادل في أربيل من قبل عصابة إسلامية مجرمة.



كنت حينها في مدينة السليمانية، وفي اجتماع حزبي (اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي العمالي العراقي) آنذاك، حيث وصلنا خبر اغتيال الرفيقين في أربيل، يوم 18-4-1998، فأصبنا ......





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