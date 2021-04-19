الأمن النيابية: من يستهدف القواعد الجوية يريد بقاء القوات الأجنبية

2021/04/19 | 00:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، ان الجهات التي تستهدف القواعد الجوية والعسكرية تريد بقاء القوات الاجنبية في العراق، فيما اشار الامين العام للبيشمركة الى ان الطائرة المسيرة التي استهدفت اربيل انطلقت من منطقة مخمور.

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