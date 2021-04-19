سقوط قذائف هاون على 'ثكنة عسكرية' في هيت

2021/04/19 | 00:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بسقوط قذائف هاون على "ثكنة عسكرية" في هيت بمحافظة الانبار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عدداً من قذائف الهاون سقطت قبل قليل على ثكنة عسكرية تابعة للجيش العراقي ضمن منطقة سليجية في قضاء هيت"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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