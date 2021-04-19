دوري أبطال آسيا.. الأهلي السعودي يتعادل مع الدحيل القطري والهلال يستعيد توازنه

2021/04/19 | 00:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل الأهلي السعودي أمام الدحيل القطري (1-1) في الوقت القاتل، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية دوري أبطال آسيا لكرة القدم، التي شهدت أيضاً فوز الهلال السعودي بهدفين نظيفين على شباب الأهلي الإماراتي.

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