تصريحات مهمة لعضو لجنة النزاهة النيابية حمد الموسوي حول اعتقالات لجنة مكافحة الفساد

2021/04/19 | 00:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصريحات مهمة لعضو لجنة النزاهة النيابية النائب حمد الموسوي حول الاعتقالات الاخيرة للجنة الامر الديواني 29 لمكافحة الفساد برئاسة ابو رغيف: الموسوي يشدد على ضرورة عدم تصنيف الفاسدين الى طوائف وقوميات.الموسوي: نرفض اتهام اجراءات مكافحة الفساد بانها جاءت سياسية.… Readmore

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