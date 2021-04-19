11 قتيلاً في فاجعة القطارات الجديدة والسيسي يطلب من الهندسة العسكرية التحقيق

2021/04/19 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة-(أ ف ب) -الزمان قتل ما لا يقل عن 11 شخصا وأصيب نحو مئة عند خروج قطار عن السكة شمال القاهرة بعد ثلاثة أسابيع على حادث قطار حصد 20 قتيلا في مصر.وذكرت السلطات المصرية أن أربعا من عربات القطار الذي كان متوجها من القاهرة إلى المنصورة على بعد 130 كيلومترا شمالا، خرجت عن […]

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