2021/04/19 | 01:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم فرع تنظيم "الدولة الإسلامية في سيناء" بمصر على إعدام مسيحي مصري واثنين من أفراد قبيلة محلية بالرصاص، على ما أظهر شريط فيديو لإعدامهم نشر على حسابات تابعة للتنظيم المتطرف على تلغرام.

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