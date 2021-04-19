وزير الزراعة: سنعلن قريبا الاكتفاء الذاتي من الدواجن

2021/04/19 | 01:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اكد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، قرب الاعلان عن الاكتفاء الذاتي من الدواجن، وفيما اشار الى ان القطاع الزراعي الان في افضل حالاته.

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