2021/04/19 | 01:40 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد_اين]اكد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، قرب الاعلان عن الاكتفاء الذاتي من الدواجن، وفيما اشار الى ان القطاع الزراعي الان في افضل حالاته.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الزراعة: سنعلن قريبا الاكتفاء الذاتي من الدواجن
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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