ثلاثة في شهر واحد.. حوادث السكك الحديدية في مصر تثير تساؤلات حول مشاريع التطوير

2021/04/19 | 01:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ أربع سنوات، بدأت مصر خطة طموحة لتطوير السكك الحديدية تم تخصيص مليارات الجنيهات لتنفيذها، بعد حوادث مأساوية راح ضحيتها المئات.

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