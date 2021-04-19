خطورة مرحلتنا الحالية وكيفية مواجهتها! - عادل احمد

2021/04/19 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_احمد يمر المجتمع البشري في احد اهم مراحله خطورة وتأزمً ، يمر في أوضاع مأساوية اقتصاديا وسياسيا وكذلك الصراع من اجل البقاء، نتيجة وباء كوفيد 19.



تكمن خطورة هذه المرحلة وحساسيتها، نتيجة وجود النظام السياسي والاقتصادي الرأسمالي والذي يلتقي فيه، وباء كوفيد 19 مع الأزمة الاقتصادية العالمية؛ والتي هي جزء من الطبيعة الحتمية لهذا النظام.ان الأزمة الاقتصادية الدورية هي من الخصائص الحتمية لطبيعة النظام الرأ ......





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