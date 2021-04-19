تأسيس بطولة

2021/04/19 | 02:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، ومانشستر يونايتد الإنكليزي، الأحد، أن 12 فريقا من أفضل الأندية الأوروبية لكرة القدم اتفقوا على إقامة بطولة دوري ممتاز خاصة "سوبر ليغ" تحكمها الأندية المؤسسة لها

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