«جواز الملقّحين}.. إجراء جديد لتشجيع التطعيم ضد كورونا

2021/04/19 | 02:51 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شذى الجنابي

تتجه وزارة الصحة والبيئة لمنح جواز خاص للملقحين الراغبين بالسفر خارج البلد يضمن عدم مطالبتهم بفحص pcr، في وقت تسلمت فيه دفعة ثانية من لقاح فايزر.

وقال الوزير حسن التميمي: إن “هناك توجُّهاً لمنح جواز خاص للملقحين الراغبين بالسفر إلى أيّ دولةٍ أخرى”.

وأشار إلى أن “الوزارة ستبدأ الأسبوع المقبل الاعتماد على المنصَّة الالكترونية للأشخاص المسجّلين فيها”، لافتاً إلى أن “المنصَّة ستعطي معلومات دقيقة عن المواطن الذي سيحصل على بطاقة خاصة”.

وأكد عدم “تسجيل أيّ مضاعفات لغاية الآن لاسيما أن اللقاحات المعتمدة جميعها آمنة ومقرَّة من الصحة العالمية”.

في غضون ذلك، تسلمت وزارة الصحة امس الاحد دفعة ثانية من لقاح فايزر، بينما سيتم وصول لقاح سينوفارم لاحقا، تمهيدا لتوزيعها بين دوائر الصحة في بغداد والمحافظات وإقليم كردستان.

واوضحت الوزارة في بيان صحفي: ان “هناك ثلاثة لقاحات معتمدة حاليا، جميعها آمنة وفعالة ومن مناشئ عالمية رصينة”.

من جهته، قال مدير صحة الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي لـ” الصباح”: ان “هناك اقبالا كبيرا على منفذي مستشفى الكندي وفاطمة الزهراء عليها السلام لاخذ لقاح فايزر”.

واشار الى “اضافة قاعتين في كل منفذ مع زيادة الفرق التلقيحية من اجل تخفيف الزخم واستيعاب اكبر عدد ممكن من الملقحين”.

وبين ان “الدائرة لديها خطة متكاملة لزيادة عدد المنافذ التلقيحية مع كل زيادة في الاقبال على اخذ اللقاح تضاف الى المنافذ الموجودة حاليا البالغة اكثر من 70، مع قرب افتتاح منفذ مستشفى الواسطي”.

واكد الساعدي “اهمية التقديم على اللقاحات من خلال التسجيل على المنصة الالكترونية، مع الحفاظ على الحق باللقاح المثبت بالبطاقة الخاصة بالملقحين، ومنحهم جوازا خاصا باللقاح للمسافرين منهم، وعدم مطالبتهم باجراء الفحص PCR في بعض الدول”.

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