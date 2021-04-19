مصدر يكشف قيمة تطبيق كلوب هاوس بعد صفقة كبيرة 

2021/04/19 | 02:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر لوكالة رويترز، الأحد، إن تطبيق المحادثة الصوتية "كلوب هاوس"، اقترب من أن يبلغ قيمة سوقية تساوي 4 مليار دولار.

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