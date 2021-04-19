مقتل طفلة بإطلاق نار في مدينة شيكاغو الأمريكية

2021/04/19 | 03:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأفادت الشرطة الأمريكية، بمقتل طفلة جراء حادث إطلاق نار في مدينة شيكاغو بولاية إيلينوي.ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن الشرطة المحلية أن طفلة في 7 سنوات من عمرها قتلت بينما أصيب والدها البالغ 29 عاما بجروح جراء حادث إطلاق نار وقع أثناء جلوسهما في سيارة أمام مطعم "ماكدونالدز" للوجبات السريعة في حي هومان سكوير.وأوضحت التقارير أن الطفلة نقلت إلى مستشفى بعد إصابتها بجروح متعددة حيث لم يتم التمكن من إنقاذها، بينما أصيب الرجب في بطنه وهو في حالة حرجة.وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول المطعم وتعمل وحداتها على تحديد ملابسات الهجوم، فيما انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو توثق من المكان توثق عملية إخراج الضحيتين من سيارتهما.وهذا هو ثالث حادث لإطلاق النار في الولايات المتحدة خلال يوم واحد حيث سبق أن قتل 3 أشخاص بمدينة كينوشا في ويسكونسن و3 آخرين بهجوم مصلح في مدينة أوستين بولاية تكساس.المصدر: RT

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