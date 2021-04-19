قطار بغداد ومشاريعها المستقبلية

2021/04/19 | 03:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقابلة مع محافظ بغداد حول الخدمات، ولماذا هناك ضعف فيها؟ وماهي المشاريع المستقبلية؟

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