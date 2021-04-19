السرد عماد الوجود وإكسير الحياة حوار أجراه معي الباحث والروائي نورالدين محقق - محمد الداهي

2021/04/19 | 04:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الداهي 1-كيف ولجت العالم الثقافي، ومتى؟عندما عاد والدي من مصر إبان مشاركته في حرب أكتوبر عام 1973، حمل معه كتبا؛ ومن جملتها " الأيام" لطه حسين، و رواية " جفت الدموع" ليوسف السباعي، وكتاب الأطلس الجغرافي.



ومما حكاه لي، وما فتئ عالقا بذهني، أنه كان معجبا بالطلبة المصريين وهم يطالعون دروسهم في الحدائق والفضاءات العمومية.أسهم هذا الحدث على بساطته في تعزيز ميولي الأدبية رغم أنني كنت أحصل على معدلات جيدة ف ......





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