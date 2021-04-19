ترامب يعلق على قرار بايدن سحب القوات من أفغانستان 

2021/04/19 | 04:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد الرئيس السابق، دونالد ترامب، الأحد، بقرار الرئيس الديمقراطي الحالي، جو بايدن، سحب القوات الأميركية من أفغانستان، لكنه انتقد الجدول الزمني للقيام بذلك.

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