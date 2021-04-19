متظاهرون مناهضون لفرنسا يحتجزون ثمانية شرطيين باكستانيين رهائن

2021/04/19 | 04:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتجز أنصار حزب متطرّف في باكستان ثمانية شرطيّين رهائن، الأحد، على ما أفاد مسؤولون، بعد احتجاجات عنيفة مناهضة لفرنسا مستمرّة منذ أيّام.

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