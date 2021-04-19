"أقوى مركبة إطلاق تم تطويرها في العالم".. "ستارشيب" يرسل البشر إلى القمر مجددا

2021/04/19 | 05:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أربع محاولات تجريبية فاشلة لصاروخ "ستارشيب" الفضائي العملاق، اختارت وكالة "ناسا" الصاروخ الذي تطوره شركة "سبيس أكس" المملوكة للملياردير الأميركي، إيلون ماسك، لتطوير المركبة الفضائية المرتقب أن تعيد البشر إلى القمر مرة أخرى، في إطار المهمة "آرتميس"

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