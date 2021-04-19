"تجارب التحدي".. انطلاق تجارب بشرية لإصابة متعافين بكوفيد-19 مجددا

2021/04/19 | 05:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ علماء في جامعة أوكسفورد، الاثنين، تجارب على مرضى سابقين بكوفيد-19 للبحث في كيفية تفاعل الجهاز المناعي مع الفيروس ومعرفة ما إذا كان المرضى سيصابون مرة أخرى.

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