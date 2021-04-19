سد النهضه وسر التعنت الاثيوبى - هشام حتاته

2021/04/19 | 06:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هشام_حتاته خلال السنوات الخمس الماضية كانت تواجه مصر ثلاثة تحديات على حدودها الشرقية ( ليبيا) والجنوبية ( اثيوبيا ) والشمالية ( تركيا)وبدات القياده المصرية منذ بدياتها الاولى فى اجراء عمليه تحديث كبيرة للجيش المصرى لمواجهه هذه التحديات على الجبهة الشرقية نجح الجيش المصرى فى دعم وتسليح وتدريب قوات خليفه حفتر لتكون المنطقة الشرقية من ليبيا وعلى الحدود المصرية آمنه حتى ان قواته وصلت الى مشارف طراب ......





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