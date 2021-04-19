2021/04/19 | 06:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت ثلاثة عاملات فلبينيات ناجيات من الاتجار بالبشر إلى بلادهن، بعدما تم تسفيرهن من الإمارات إلى سوريا قسراً، بحسب وكالة الأنباء الفلبينية الرسمية (PNA).

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