جرحى بإطلاق نار في ولاية لويزيانا الأميركية

2021/04/19 | 07:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت محطة كيه.إس.إل.إيه التلفزيونية التابعة لمحطة سي.بي إس، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، إن خمسة أشخاص وصلوا إلى مستشفى محلي بعد إطلاق النار عليهم في شريفبورت بولاية لويزيانا الأميركية.

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