2021/04/19 | 08:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أول فعالية لها عام 2021، تكشف شركة أبل يوم غد الثلاثاء عن أجهزة منها "آيباد" جديد، ومنتجات أخرى محدثة، وفقا لموقع "سي أن أن بيزنس".

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