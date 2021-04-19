التخطيط: ارتفاع مؤشر الفقر في العراق إلى 27 %

2021/04/19 | 08:14 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

بينت وزارة التخطيط أن مؤشرات الفقر وفق ارتفاع الأسعار الحالية وصلت إلى ما بين 26 الى 27 بالمئة، مشيرة الى أنها أنهت إعداد خطة الاصلاح والتعافي التي سيكون عمرها سنتين وتعمل على 3 مسارات.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في حديث لصحيفة "الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "بعد رفع سعر صرف الدولار فإن مؤشر التضخم ارتفع بنسبة 4.9 الى 5 بالمئة، بينما ارتفعت مؤشرات الفقر الأولية بنسبة 26 الى 27 بالمئة"، مبيناً أنه "في حال ورود مستجدات ومؤشرات جديد ستعلن عنها الوزارة فيما بعد".وأضاف أن "وزارة التخطيط انتهت الآن من إعداد خطة الاصلاح والتعافي مستجيبة للتحديات، وتم الأخذ بنظر الإعتبار الأزمة المركبة التي يعيشها البلد، وهي الأزمة الاقتصادية والأزمة الصحية، وما نجم عنهما من رفع نسبة الفقر ورفع الأسعار والتضخم وحالة الانكماش الاقتصادي التي عصفت بالبلد".وتابع أن "هذه الخطة سيكون عمرها سنتين من 2021 الى عام 2023، وتعمل على 3 مسارات، الأول المسار الاقتصادي الذي يتضمن تحسين مستوى الاقتصاد ودعم القطاع الخاص، والثاني المسار الاجتماعي الذي يتضمن دعم مستوى الخدمات في مجال الصحة والتعليم وعودة النازحين وتمكين المرأة، أما المسار الثالث فهو المحور المكاني الذي يتضمن معالجة الفجوات التنموية الموجودة في المحافظات".وكانت وزارة التخطيط، أعلنت في 16 آذار الماضي، انخفاض نسبة الفقر في البلاد إلى 25 بالمئة من مجموع السكان، بعد أن كانت 31.7 بالمئة عام 2020.وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي سابق، إنه خلال "المرحلة الأولى لظهور جائحة كورونا في النصف الأول من العام 2020 ارتفعت نسبة الفقر إلى 31.7 %، إلا أنها عادت للتراجع بفضل إجراءات رفع حظر التجوال وعودة العمل والأنشطة لوضعها الطبيعي التي أدت إلى انحسار النسبة إلى 25 بالمئة".وأوضح أن "عدد الفقراء في العراق أقل من 10 ملايين شخص"، ويبلغ تعداد سكان العراق 40 مليونا و150 ألف نسمة، وفق آخر إحصائية أصدرتها وزارة التخطيط مطلع 2021.

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