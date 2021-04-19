استكشاف مكامن هائلة للغاز في الأنبار

2021/04/19 | 08:14 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تواصل الفرق الزلزالية التابعة لوزارة النفط استكشاف خمسة مواقع في محافظة الأنبار للاستطلاع عن كميات الغاز السائل فيها التي تقدر بنحو 25 تريليون مقمق.وعد مستشار محافظ الأنبار لشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز، في حديث لصحيفة "الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن “استثمار مخزون المحافظة من النفط والغاز، تحول كبير في تعزيز موارد الأنبار والبلاد والقضاء على الهدر الكبير في هذه الثروة المهمة”.

وأضاف أن “الكميات الموجودة في عموم المحافظة، وخاصة في الرقع الخمس، تقدر بمليارات الأطنان من الغاز”، مبيناً أن “حقل عكاز وحده يحتوي على خمسة تريليونات مقمق من مادة الغاز السائل، بينما تضم الرقع الأخرى نفس الكمية”.

وأشار إلى أن “وزارة النفط سبق أن أرسلت فرقها الاستطلاعية لتجهيز المواقع ونصب الكرفانات للعاملين”.

وأضاف، أنه “من أجل ربط محافظتنا بشبكة خطوط الأنابيب النفطية بعموم العراق، أقرت وزارة النفط مشروع مد خط أنبوب لنقل الغاز السائل من عقدة أنابيب أبو غريب باتجاه الرمادي بطول 120كم”.

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