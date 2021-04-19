لجنة الفساد تضرب: «الكرابلة» خلف القضبان

2021/04/19 | 08:22 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامي

كشف مصدر في مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الأحد، تفاصيل اعتقال زعيم حزب «الحل» جمال الكربولي وابن شقيقته لؤي الكربولي من منزله في بغداد.



وقال المصدر إن «قوة من لجنة مكافحة الفساد في مكتب رئيس الحكومة اعتقلت جمال الكربولي من منزله في منطقة المنصور، وسط بغداد، وفق مذكرة قبض قضائية صدرت بحقه على خلفية تهم فساد»، مبينا أن «مذكرة القبض صدرت في الرابع من شهر نيسان الجاري».

وأشار المصدر إلى أن «قوة امنية اعتقلت لؤي الكربولي، وهو أحد أقارب زعيم حزب الحل»، لافتا الى أن «هناك معلومات عن وجود أمر باعتقال شقيقه النائب في البرلمان العراقي محمد الكربولي بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه».

ووفقا للمصدر، فإن «عملية القبض على الكربولي جاءت بعد اعترافات أدلى بها رجل أعمال يدعى بهاء الجوراني حول ملفات فساد اشترك بها مع عائلة الكربولي أثناء وجود شقيقهم أحمد الكربولي في منصب وزير الصناعة 2010 - 2014».

وابلغ مصدر أمني، بأن قوة أمنية تابعة الى لجنة مكافحة الفساد طوقت، ليلة منزل زعيم حزب الحل جمال الكربولي ضمن منطقة المنصور في بغداد، واعتقلت شخصا يدعى لؤي الكربولي» وهو ابن شقيقة زعيم الحزب، وعادت من جديد لاعتــقال جمــال الكربـولي.

وتقول مصادر اعلامية، بأن القضاء العراقي أصدر ثمانية مذكرات بحق شخصيات وتجار متورطين بقضايا غسيل اموال و ملفات فساد كبيرة وذلك بعد اعترافات ادلى بها المدعو (بهاء الجوراني) الذي اعتقل في وقت سابق.

وتشير مصادر سياسية الى ان صدور مذكرات قبض وتحري بحق ابناء وزراء ومسؤولين سابقين بعد اعترافات تشير إلى تورطهم بعمليات غسيل الأموال وسرقة المال العام عبر عقود مشاريع وهمية خاصة في وزارة الصناعة.

ولم يصدر عن القضاء العراقي حتى الان اي توضيح عن ملابسات اعتقال الكربولي وابن شقيقه لؤي.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد اصدر في 30 آب عام 2020 أمراً ديوانياً حمل الرقم 29 يقضي بتشكيل لجنة تحقيق عليا مرتبطة بمكتبه مهمتها التحقيق في قضايا الفساد والجرائم.

وتمكنت اللجنة المسماة «مكافحة الفساد» برئاسة الفريق الركن أحمد أبو رغيف، من اعتقال مجموعة رجال أعمال ومسؤولين تنفيذيين بتهم «الفساد».

بدوره، نفى المكتب الاعلامي للأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، تدخل الأخير في قضية اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي.

وذكر بيان لمكتبه تلقت المستقبل العراقي نسخة منه «ننفي نفيا قاطعا المزاعم التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تدخل الحاج العامري بقضية اعتقال شخصية سياسية».

وأضاف «نؤكد أن زج اسم زعيم تحالف الفتح في هكذا مواضيع يندرج ضمن حملات التسقيط السياسي لاسيما مع اقتراب الانتخابات».

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