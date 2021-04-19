محافظ البصرة يتحدث عن «المردود الإيجابي» لميناء الفاو الكبير

أكد محافظ البصرة المهندس أسعد العيداني، أمس الأحد، ان جميع التطورات الاقتصادية التي تشهدها المحافظة مؤخراً ومستقبلا تنعكس بشكل إيجابي على الواقع العام في العراق.
وقال العيداني، في تصريح صحفي، ان «انجاز ميناء الفاو الكبير والاهتمام بالطرق الخارجية التي تمر بالموانئ العراقية جميعها تعود بمردود مادي على العراق بشكل عام والبصرة على وجه الخصوص».
وأضاف محافظ البصرة ان «جميع التطورات الاقتصادية التي تشهدها المحافظة مؤخرا ومستقبلا تنعكس بشكل إيجابي على الواقع العام في العراق».
وأشار العيداني الى أهمية «التضامن بين الحكومة المحلية والاتحادية من أجل إعمار البلد».
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