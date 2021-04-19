محافظ البصرة يتحدث عن «المردود الإيجابي» لميناء الفاو الكبير

2021/04/19 | 08:22 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أكد محافظ البصرة المهندس أسعد العيداني، أمس الأحد، ان جميع التطورات الاقتصادية التي تشهدها المحافظة مؤخراً ومستقبلا تنعكس بشكل إيجابي على الواقع العام في العراق.

وقال العيداني، في تصريح صحفي، ان «انجاز ميناء الفاو الكبير والاهتمام بالطرق الخارجية التي تمر بالموانئ العراقية جميعها تعود بمردود مادي على العراق بشكل عام والبصرة على وجه الخصوص».

وأضاف محافظ البصرة ان «جميع التطورات الاقتصادية التي تشهدها المحافظة مؤخرا ومستقبلا تنعكس بشكل إيجابي على الواقع العام في العراق».

وأشار العيداني الى أهمية «التضامن بين الحكومة المحلية والاتحادية من أجل إعمار البلد».

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