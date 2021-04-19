( مدينة النخيب ) كركوك جديدة تغذي لصراع جديد بالعراق بين ( الأنبار – كربلاء ) !

2021/04/19 | 08:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خالد القره غولي تثار مخاوف من أن ينقلب خلاف إداري بين كل من محافظتي كربلاء والأنبار إلى صراع طائفي بشأن جزء متنازع عليه من الصحراء في غربي العراق بينما تخرج...أكمل القراءة ←

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