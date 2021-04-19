المغيبون وفأر التصريحات المتناقضة !!

2021/04/19 | 08:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عامر القيسي تقول العرب عن المخاض الذي بلا ولادة تتناسب مع حجمه وتاثيره ” تمخض الجبل فولد فأراً ” وهو مافعلته مفوضية حقوق الانسان في العراق عندما حاولت ان تغطي...أكمل القراءة ←

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