أيها العراقيون الأباة .. اخرجوا إلى الشوارع واقلعوهم من جذورهم

2021/04/19 | 08:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي ستَبقى طويلاً هذه الأزماتُ … إذا لم تُقصِّرْ عُمرَها الصدَّمَات إذا لم يَنَلْها مُصلحونَ بواسلٌ … جريئونَ فيما يَدَّعونَ كُفاة الجواهري إلى أبناء بغداد والبصرة وميسان وذي قار...أكمل القراءة ←

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