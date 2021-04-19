الرافدين:صرف دفعة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية

2021/04/19 | 08:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعاعلن مصرف الرافدين عن صرف دفعة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي وزارة الداخلية .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ، اليوم الاثنين أنه" تم صرف دفعة جديدة من السلف للموظفين ومنتسبي الداخلية بعد استكمال كافة الاجراءات".واشار المصرف خلال البيان الى أن" التقديم على السلف يكون من خلال الفروع المخصصة بالمنح التي تم تحديدها في بغداد والمحافظات".

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