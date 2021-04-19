الرافدين يباشر صرف دفعة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية

2021/04/19 | 08:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مصرف الرافدين، الاثنين، صرف دفعة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي وزارة الداخلية.

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وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 نيسان 2201)، إنه "تم صرف دفعة جديدة من السلف للموظفين ومنتسبي الداخلية بعد استكمال كافة الإجراءات.

وأشار إلى أن "التقديم على السلف يكون من خلال الفروع المخصصة بالمنح التي تم تحديدها في بغداد والمحافظات".

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