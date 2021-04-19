2021/04/19 | 08:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الاثنين، صرف دفعة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي وزارة الداخلية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم صرف دفعة جديدة من السلف للموظفين ومنتسبي الداخلية بعد استكمال كافة الاجراءات".

وأضاف المصرف أن "التقديم على السلف يكون من خلال الفروع المخصصة بالمنح التي تم تحديدها في بغداد والمحافظات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يعلن صرف دفعة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يعلن صرف دفعة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).