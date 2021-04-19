خبيرة التجميل وصفة سحرية لإزالة آثار الكمامة

2021/04/19 | 09:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-واع

تحرص كثير من النساء على الجمع بين المظهر الجذاب والبشرة النقية المشرقة، إلا أن جائحة كورونا جعلت من الكمامة جزءًا لا يتجزأ من تفاصيل الحياة اليومية، لذلك تكشف خبيرة التجميل مروة عزام عن كيفية حماية البشرة من آثار الكمامة خاصة مع الامتناع عن تناول المرطبات والسوائل بسبب الصيام.

وتوضح مروة عزام في تصريحات صحفية أن الكمامة تتسبب في كثير من الأحيان بإصابة البشرة بالبثور والالتهابات، ولذلك تنصح بإزالة الكمامة من وقت إلى آخر لتساعد مسام الجلد على التنفس، مؤكدة أهمية ارتداء كمامة قطنية لتكون أكثر نعومة على البشرة.

وتضيف بأهمية وضع كريم مرطب قبل ارتداء الكمامة لكي يقلل الاحتكاك مع البشرة، مع عدم المبالغة في وضع المكياج.

وصفة لحماية نضارة البشرة

وتقدم عزام وصفة بسيطة لحماية البشرة الحساسة وهي ملعقتان كبيرتان من جل الصبار وزيت اللوز الحلو وماء الورد، ويتم خلط هذه المكونات واستخدامها على الوجه مباشرة، وبالنسبة للبشرة غير الحساسة يمكن استخدام نفس الوصفة مع إضافة نفس المقدار من العسل والليمون إلى المكونات السابقة.

وتابعت حديثها لموقع "سكاي نيوز عربية" بأن من يرتدين الكمامات فترات طويلة على مدار اليوم بحاجة إلى مزيد من الماسكات بنفس الوصفة السابقة، ينبغي تكرارها أكثر من مرة يوميًا لأن البشرة خاصة الدهنية تفرز مواد ضارة ينتج عنها حبوب قاسية فلابد من العناية بها وترطيبها على مدار اليوم.

‎وكشفت خبيرة التجميل المكونات الطبيعية، كونها متاحه في كل منزل وغير مكلفة، فكل ربة منزل تستطيع إحضارها والاستفادة منها، بخلاف الماسكات الجاهزة التي تحتوي على مواد كيميائية، كما أنها تصلح شيء، لكن الضرر الأكبر يكون من الاثار الجانبية التابعة لها.

‎ماسك لبان الذكر

وتشدد خبيرة التجميل على أنه لا يوجد ماسك أفصل من الآخر بصفة عامة، المعيار هو ما يناسب كل بشرة، مشيرة إلى ماسك لتقليل التجاعيد وتفتيح البشرة يتكون من لبان الذكر ويتم تحضيره بأخذ ملعقتين من لبان الذكر في كوب من الماء المغلي، ثم نتركه في الماء ليوم كامل، ومن ثم يتم تصفيته ووضعه داخل وعاء زجاجي وحفظه في الثلاجة، ويتم استخدامه بقطعة من القطن لمسح الوجه، مؤكدة أن له فوائد عديدة على نضارة الوجه واستعادة حيوية البشرة.

وتلفت إلى طريقة ثانية للبان الذكر بأخذ المياه التي تم نقعه فيها ثم إضافة ملعقة كبيرة من النشا ووضعه على نار هادئة حتى يتحول إلى اللون الكريمي، ثم يضاف إليه كريم مرطب أو كبسولة فيتامين "هـ " ثم يتم استخدامه ككريم ليلي للبشرة.

وللوجه الشاحب تنصح بخلط عصير ربع برتقالة مع ملعقة صغيرة من الزبادي وملعقة من الشوفان المطحون، ويُوضع الخليط على البشرة ويُترك لمدة 15 دقيقة على الوجه ويُغسل بماء فاتر.

5 نصائح للحفاظ على نضارة بشرتك

‎وتقدم عزام 5 نصائح سريعة لحماية البشرة في رمضان وهي:

وضع الماسكات على الوجه نهار رمضان لتعوض البشرة لما تفقده من عناصر بسبب غياب الطعام والماء.

عند الإفطار من المهم تناول طبق من السلطة ملئ بالخضروات يوميا طوال شهر رمضان، لما تحتويه من عناصر غذائية تحتاجها البشرة.

بعد الإفطار أكثري من تناول الفواكه والعصائر الطبيعية لمد البشرة بما تحتاجه من فيتامينات.

استخدمي كريم الترطيب الخاص بك أثناء الصيام لترطيب البشرة وتعويضها عن نقص الماء.

من المهم تناول الزبادي في وجبة السحور لأنه يعمل على ترطيب البشرة.

الأخطاء الشائعة

‎ وتحذر خبيرة التجميل الفتيات من عادات يومية خاطئة، مثل تمشيط الشعر المبتل، مؤكدة ضرورة تجفيفه أولاً قبل تصفيفه، وعدم ربط الشعر أثناء النوم، وكذلك استخدام مضادات التعرق مباشرةً على الجلد بعد عملية إزالة الشعر.

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