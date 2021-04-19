الاقتصاد النيابية تعلن عدد المستفيدين من مفردات البطاقة التموينية

2021/04/19 | 09:00 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت لـجـنـة الاقــتــصــاد والاســتــثــمــار فـي مجلس النواب، اليوم الاثنين، عدد المواطنين الذين يتسلمون مفردات البطاقة التموينية ويعتمدون عليها.وقال عضو اللجنة نهرو محمد في تصريح صحفي، إن “اللجنة أجرت الكثير من البحوث واستضافت مختصين للحديث عن البطاقة التموينية ووضع الآلـيـات والـحـلـول لإشكالية البطاقة التموينية المستمرة منذ أكثر من 15 عاما”.وأضـــاف أن “وزارة الــتــجــارة لـديـهـا بـيـانـات 39 مـلـيـون مـواطـن مـشـمـولـين بـنـظـام البطاقة التموينية، والـعـقـود الـتـي تـبـرم لتجهيز المـواد الرئيسة في هذا النظام تحسب على هذا العدد، في حين أن الواقع يؤكد أن هناك مليون مواطن فـقـط مـن يـتـسـلـمـون تـلـك المــفــردات حـسـب ما موجود من دراسات وبحوث سواء في […]

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