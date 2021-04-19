وضع خطير.. محافظة عراقية توجه نداء عاجلا إلى المواطنين

2021/04/19 | 09:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت دائرة صحة محافظة كركوك العراقية، نداء فوريا وعاجلاً إلى المواطنين بعد امتلاء إحدى مستشفيات المحافظة بمصابي فيروس كورونا....

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