أستراليا تحقق في

2021/04/19 | 09:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن السلطات ستشكل لجنة ملكية للتحقيق في حالات انتحار بين عسكريين حاليين وسابقين في رضوخ لضغوط الرأي العام للتوصل لسبل وقف زيادة عدد المنتحرين.

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