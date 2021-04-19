وكالة الطاقة الدولية تتوقع ارتفاع أسعار النفط في النصف الثاني من العام الجاري

2021/04/19 | 09:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أظهرت بيانات وكالة الطاقة الدولية أن احتياطيات النفط المتراكمة في مرافق التخزين حول العالم أثناء الوباء استنفدت عمليا، ما قد يزيد من أسعار النفط في النصف الثاني من العام الجاري.وكان احتياطي النفط في الاقتصادات المتقدمة في العالم أعلى 57 مليون برميل من متوسط ​​بيانات هذا المؤشر للأعوام 2015-2019.ولفتت وكالة أنباء بلومبيرغ إلى […]

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