هبّات إسلامية - نادية خلوف

2021/04/19 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف نحن أبناء بيئتنا حتى لو كانت أفكارنا مختلفة فإن عقلنا الباطن تصبح العادة لديه حقيقة بعد فترة من الزمن .



أنت شيوعي ، اسماعيلي، سنّي، بعثي، شيعي، علوي، درزي، كردي ، إيزيدي، سرياني، آشوري، أم يهودي فإنّك ابن البيئة، فقط أنت من يفهم ما يدور حولك، قد تعارضه ثم تصبح من ضمنه .



أتحدّث اليوم عن رمضان في الماضي و الحاضر ، وقد كان له بعض الطقوس التي نجمّلها ، ونجعلها موطن حنين، في طقوس رمضان طرفان هما ال ......





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