التخطيط تعلن عن ارتفاع مؤشرات الفقر في العراق

2021/04/19 | 09:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، أن مؤشرات الفقر وفق ارتفاع الأسعار الحالية وصلت إلى ما بين 26 الى 27%، فيما أشارت الى أنها أنـهـت إعــداد خـطـة الاصــلاح والتعافي الـتـي سـيـكـون عـمـرهـا سـنـتـين وتعمل على 3 مسارات.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح صحفي، إنه “بعد رفـع سعر صـرف الــدولار فـإن […]

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