بالصور: استثمارات مخالفة في مينائي أم قصر.. والنقل توجه انذارا

2021/04/19 | 09:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجهت وزارة النقل/ الشركة العامة لموانئ العراق، الاثنين، انذارا للمتعاقدين معها على استئجار الاماكن واستثمارها لاغراض اخرى.

وقال المدير العام للشركة فرحان محيسن الفرطوسي في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (19 نيسان 2021)، انه "حسب توجيهات وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي، قمنا بجولة ميدانية في ميناء ام قصر الشمالي ووجهنا انذارا الى بعض المتعاقدين مع الشركة على استئجار اماكن في ميناء ام قصر واستثمارها لاغراض اخرى منها انشاء كراجات ومجمع اسواق وغرف مبيت لسائقي الشاحنات وهو امر خارج اطار التعاقد مع الشركة".

واضاف البيان، ان "مدير ميناء ام قصر الشمالي رئيس مهندسين احمد جاسم الاسدي يوضح ان ادارة الميناء ستقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية في الميناء لتطبيق تعليمات الادارة العليا للشركة بما يتعلق بانجاز المهام المناطة بها للارتقاء بالعمل في الميناء"، مشيرا الى انه "اي تعاملات ثانوية او انشاء اي مبنى عليها دون علم الشركة يعد تجاوزا ويتطلب ازالته".

N.A

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